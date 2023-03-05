Об этом в эфире 24 Канала заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он добавил, что глава Кремля свято верил в победу и думал, что все случится, как в Крыму в 2014 году. Впрочем, собственноручно запустил процесс распада России.

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Поквитался за двукратное унижение

Сергей Жирнов объяснил, что именно подразумевается под "унижениями". Первое – это события 2004 – 2005 годов, вошедшие в украинскую историю как "Оранжевая революция". Это серия митингов, организованная сторонниками Виктора Ющенко после оглашения результатов выборов, по которым якобы победил Янукович. Тогда состоялся второй второй тур, в результате которого украинским президентом стал Ющенко. Второе – события уже 2013 – 2014 годов, известные как Революция Достоинства.

"Далее он (Путин – 24 Канал) думал – ему спецслужбы рассказали и он верил в это, что все будет, как в Крыму в 2014 году. Они зайдут, все обалдеют, сдадутся и все. Поставят на время какое-то внешнее управление, дальше договорятся, назначат либо Медведчука, либо Януковича и начнут писать новый раздел истории с Украиной", – рассказал о планах Путина Жирнов.

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Смена риторики на фоне проигрыша

Путин проигрывает войну. Это ясно видно и за сменой его риторики. Сергей Жирнов отметил, что сейчас российский президент и его верный сторонник Лавров активно "проталкивают" нарратив, мол "воюют с Западом".

Идея такова: Запад собрал огромные силы на границе с Украиной и собирался захватить Россию. Россия это дело пронюхала и решила нанести упреждающий удар. Поэтому не она (Россия – 24 Канал) напала на Украину, на самом деле она себя защищала. Это уже "палата №6",

– иронически отметил в эфире спикер.

Кроме того, потеря Крыма тоже ничего не изменит для России. А Путин найдет аргументы, чтобы оправдать это перед элитами, сказал экссотрудник КГБ.

"Если российские войска выйдут из Крыма, для России ничего не меняется – она остается в тех же границах, которые были до 1991 года. Путин скажет: вот видите – мы победили. Мы ничего не потеряли. Все, он продаст это как победу". А люди, которые там пьют водку, не будут вникать, что осталось, а что нет. Все это продать в пропагандистском ключе очень просто", – пояснил Жирнов.

Поверят ли в это элиты

Впрочем, будет ли Путин вообще оправдываться перед большей частью населения – Сергей Жирнов отметил, что тот обращается только к так называемым элитам.

"Путин не оправдывается перед страной и населением. Потому что он их за людей не считает. Для Путина нет никакого общественного мнения. Это несерьезные вещи для него и внешние понятия, которые не входят в его планы. Он оправдывается перед элитой", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Так называемая элита – это госчиновники, лица с более или менее военным статусом (полицейские, росгвардия, спецслужбы) и люди, которые строят экономику, пытаются зарабатывать деньги и тратить их внутри страны. Именно для этих "элит" важно, что делает Путин, а что нет, резюмировал Сергей Жирнов.

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