НАТО повелось на ложь России, – Подоляк о причине войны в Украине

Европейским и американским политическим элитам трудно отказаться от консервативного представления России как страны, которая сидит за столом переговоров, является участницей многих международных институций и так далее. Это традиционная, но ложная точка зрения.

Европе нужно сломить ложное представление о России

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, на Западе все еще учитывают, что Россия – это мощное "сырьевое" государство, имеющее нефть и газ, которые можно покупать.

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Им нужно сломать свою ментальность. Им нужно отказаться от традиционного представления о России как о государстве, с которым можно подписывать контракты,

– констатировал Подоляк.

Он добавил, что эти страны уже начали отказываться от такого мнения, и делают это постепенно. Они должны юридически признать, что Россия – это государство-убийца, государство-террорист, ведь это будет иметь последствия, в том числе экономические. Они будут касаться и стран, не соблюдающих санкции против России.

Он считает, что Россия получит соответствующий официальный статус уже в скором времени, ведь тот объем военных преступлений, преступлений против гражданских людей, которые она публично демонстрирует, слишком велик, чтобы его игнорировать.

"Я думаю, что мир к этому постепенно придет. Имею в виду цивилизованный мир, ведь есть такие страны типа Северной Кореи и Сирии, которые вообще иначе смотрят на человеческую жизнь. Они считают, что ради призрачной цели можно убить определенное количество людей", – говорит советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что цивилизованный мир однозначно идет по признанию России страной-террористом. По его словам, это путь для того, чтобы Россия получила юридические статусы, которые после судов и доказательства преступлений оккупантов будут иметь огромные последствия как для экономики, так и для личных карьер людей, принимающих решения в России.

Россия обманула НАТО

С началом полномасштабной войны в Украине стало очевидно, что Россия во главе с Путиным все время обманывала НАТО. Подоляк сказал, что понимает аналитические отделы Североатлантического союза. Дескать, там действительно считали, что если они будут слишком быстро двигаться навстречу Украине, Россия начнет войну за отдвижение частей НАТО от своих границ.

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"Как выяснилось, для России это не имело никакого значения. Сегодня Финляндия уже фактически вступила в НАТО. Это 1200 километров дополнительной прямой границы между Россией и НАТО, но это не причина, по которой нужно было раздувать войну в Финляндии, правильно?", – риторически спросил Подоляк.

То есть Россия всегда лгала, и, к сожалению, НАТО повелось на эту ложь. Поэтому мы сегодня получили полноценную, полномасштабную войну,

– продолжил он.

По мнению советника главы ОП, если бы движения Украины и НАТО по сотрудничеству и партнерству были синергичными, то этой войны, вероятно, сегодня не было бы.

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