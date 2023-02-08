В эксклюзивном интервью 24 Канала заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера рассказал о причинах землетрясения в Турции и Сирии.

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Причины разрушительного землетрясения

По его словам, землетрясения, произошедшие в Турции, являются последствиями локальных сейсмических событий. Самые глубокие – оценивают в 19 километров, утверждает он.

Это свидетельствует о том, что все эти землетрясения – коровы (от 7 до 19 километров) и связаны с локальной тектоникой. Все отдаленные землетрясения – здесь ни при чем. Украина и Турция фактически относятся к одному сейсмическому поясу. Он образовался очень давно и тянется от Азорских островов, охватывает Крым, Карпаты и дальше идет на Кавказ, на Гиндукуш,

– сказал сейсмолог.

Как пояснил эксперт, сейсмический пояс действует сам по себе и состоит из огромного количества относительно небольших глыб. Они трутся друг в друга, наползают друг на друга – все время находятся в движении. Там, где скапливается энергия, образуются волны. Когда они доходят до поверхности, мы ощущаем их как землетрясение.

Обратите внимание! Можно ли избежать катастрофы и как Украине и миру готовиться к будущим землетрясениям – в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал Александр Кендзера – заместитель директора Института геофизики НАН.

Что известно о землетрясении в Турции