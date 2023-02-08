В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера розповів про причини землетрусу у Туреччині та Сирії.

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Причини руйнівного землетрусу

За його словами, землетруси, які були у Туреччині, є наслідками локальних сейсмічних подій. Найглибші – оцінюють у 19 кілометрів, стверджує він.

Це свідчить, що всі ці землетруси – корові (від 7 до 19 кілометрів) й пов'язані з локальною тектонікою. Всі віддалені землетруси – тут ні до чого. Україна й Туреччина фактично належить до одного сейсмічного поясу. Він утворився дуже давно й тягнеться від Азорських островів, охоплює Крим, Карпати й далі йде на Кавказ, на Гіндукуш,

– сказав сейсмолог.

Як пояснив експер, сейсмічний пояс діє сам по собі й складається з величезної кількості відносно невеликих брил. Вони труться одна в одну, наповзають одна на одну – весь час перебувають у русі. Там, де накопичується енергія, утворюються хвилі. Коли вони доходять до поверхні, ми відчуваємо їх як землетрус.

Зверніть увагу! Чи можна було уникнути катастрофи та як Україні й світові готуватися до майбутніх землетрусів – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Олександр Кендзера – заступник директора Інституту геофізики НАН.

Що відомо про землетрус у Туреччині