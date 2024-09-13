Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона заявил о росте активности врага на левом берегу Днепра, – информирует 24 Канал.

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Враг не отступает, но теряет силы

По словам спикера, оккупанты пытаются занять серую зону на островах и в устьях Днепра, используя плавсредства для логистики.

Однако наши войска эффективно противодействуют и уничтожают большое количество вражеских лодок и гидроциклов ежедневно.

Нашим подразделениям удается удерживать позиции на левом берегу Днепра. Это не только Крынки, это около 7 локаций, начиная от устья Днепра и дальше на восток от Крынков,

– отметил представитель ОСГВ "Таврия".

Обратите внимание! 12 сентября было зафиксировано два штурма на левом берегу, за день до того – семь, а в целом неделю – около шестидесяти, как отметил Лиховий.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск рассказывал, что в последнее время Вооруженные Силы Украины уничтожают все больше разведывательных дронов россиян. В один из дней защитникам удалось поразить целых 12 таких беспилотников.

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Кроме того, Генштаб накануне информировал, что на Приднепровском направлении наши воины удерживают занимаемые позиции. Как отметили ВСУ, защитники успешно отбили 7 атак российских захватчиков.