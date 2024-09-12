В общем российские удары по украинским подстанциям могут вызвать аварию на АЭС. Целостность десяти узлов, обеспечивающих работу станций, является критической для ядерной безопасности.

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Риски для ядерной безопасности

Министр Галущенко отметил, что российские удары приближают ядерные угрозы к границам ЕС. Чиновник убежден, в Кремле хорошо знают, что делают.

Не случайно они атакуют подстанции, критически важные для ядерной безопасности,

– заявил Галущенко.

Международное агентство по атомной энергии расширило свою миссию в Украине, включив в нее мониторинг подстанций. Это необычный шаг, по мнению аналитиков, поскольку обычно инспекторы МАГАТЭ занимаются только контролем за ядерным материалом.

В Bloomberg акцентируют, что правительство Украины выражает обеспокоенность из-за недостатка систем ПВО. Недавние атаки вызвали масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе атомных станций.

Проблема в том, сколько целей они запускают одновременно... Это вызов для обороны,

– подчеркнул глава Минэнерго.

Украина не ведет прямых переговоров с Россией, но обратилась к третьим странам с просьбой посредничества по ядерной безопасности. Галущенко в этом контексте вспомнил о визите премьер-министра Индии в Киев.

Люди не осознают риски, которые мы видим здесь. Последствия могут быть драматическими и ужасными, если они будут атаковать снова и снова. Ситуация повлияет не только на границы Украины или России, но и создаст более широкие вызовы для Европы.

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Ранее в Хмельницкой ОВА сообщали, что во время ночной атаки 12 сентября российский дрон-камикадзе "Шахед" пролетел совсем близко к Хмельницкой АЭС. По словам украинских властей, на такой маршрут враг пошел сознательно.