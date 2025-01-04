Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление непризнанного лидера Приднестровья Вадима Красносельского. К слову, там с 1 января прекращены поставки российского газа.

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"Безвыходных ситуаций нет"

Ситуация с отоплением стала критической для тысяч жителей региона. Вадим Красносельский призвал людей не отчаиваться, заявив, что "безвыходных ситуаций нет" и предложил использовать альтернативные способы обогрева – дрова.

Из-за остановки поставок газа значительная часть домохозяйств осталась без отопления, и остановилась работа местной промышленности.

В то же время Красносельский сообщил, что во многих частных домах, особенно в сельской местности, сохранились печи, которые уже расконсервировали и затопили.

Он также отметил, что Приднестровье богато на древесину, и запасы дров пока что есть. Для удобства граждан власти открыли пункты реализации твердого топлива, а тем, кто не имеет возможности обеспечить себя дровами в силу финансовых или иных обстоятельств, они предоставляются бесплатно.

Несмотря на серьезные трудности, власть также предлагает решение проблемы с помощью электрических обогревателей. Электричество пока доступно, поскольку Днестровская ГРЭС работает на запасах мазута и угля, которые, по прогнозам, должны хватить до конца зимы.

Однако с резким повышением потребления электроэнергии из-за отсутствия газа и с наступлением холодов этот ресурс может исчерпаться значительно быстрее, чем ожидается.

Напомним, что Приднестровье получало от России около 2 миллиардов кубометров газа в год, в частности на электростанцию, которая также обеспечивала энергией всю Молдову. Сейчас Молдова импортирует более 60% электроэнергии из соседней Румынии.

После окончания контракта между Украиной и Россией по транзиту газа, в Приднестровье отключили отопление и горячую воду, оставив только электроэнергию на еду.

В регионе остановились все промышленные предприятия, кроме тех, производящих продукты питания.