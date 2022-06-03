В ряде подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой Приднестровской Молдавской Республики (НВФ ПМР) отмечаются многочисленные факты увольнений.

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Люди бегут из НВФ

За последний месяц ряд подразделений НВФ ПМР сократились на 10 – 15% от своего первоначального штатного количества.

Руководство оборонного ведомства так называемой ПМР в лице так называемого заместителя министра обороны, по совместительству – начальник управления воспитательной работы полковник Александр Доников прибыл в место расположения 3 омсбр, что в Рыбнице для личного выяснения обстоятельств массового увольнения офицеров бригады и проведения с ними индивидуальных бесед.

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Одни боятся, другие увольняются

Собственно, в то время как одни боятся проводить учения связистов, опасаясь, что в их линии будет проникновение извне, либо нанесен удар по личному составу, другие попросту увольняются со службы, не испытывая желания участвовать в любых авантюрах, какого бы характера они не были.

И на этих истеричек рассчитывал Кремль в рамках открытия второго фронта? Даже не знаю, где клоуны ярче раскрашены, в Москве или в Тирасполе!

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