У низці підрозділів незаконних збройних формувань так званої Придністровської Молдавської Республіки (НЗФ ПМР) зазначаються численні факти звільнень.

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Люди тікають із НЗФ

За останній місяць лави підрозділів НЗФ ПМР скоротилися на 10 – 15% від своєї початкової штатної кількості.

Керівництво оборонного відомства так званої ПМР в особі так званого заступника міністра оборони, за сумісництвом – начальник управління виховної роботи полковник Олександр Доніков прибув до місця розташування 3 омсбр, що у Рибниці, для особистого з'ясування обставин масового звільнення офіцерів бригади та проведення з ними індивідуальних бесід.

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Одні бояться, інші звільняються

Власне, у той час, як одні бояться проводити навчання зв'язківців, побоюючись, що в їхні лінії буде проникнення ззовні, або завданий удар по особовому складу, інші просто звільняються зі служби, не відчуваючи бажання брати участь у будь-яких авантюрах, якого б характеру вони не були.

І на цих істеричок розраховував Кремль у рамках відкриття другого фронту? Навіть не знаю, де клоуни яскравіше розфарбовані, у Москві чи Тирасполі!

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