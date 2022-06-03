Ситуація вкрай складна, тому що ворогові на цій ділянці вдалося створити перевагу у вогневій мощі, він діє за принципом "вогняного валу", тобто завалює наші позиції бомбами, ракетами, снарядами.

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Українські воїни виснажили ворога

І настає ворог, який став дуже обережним, лише тоді, коли позиції ЗСУ практично знищені, і нашим доводиться організовано відходити.

Наші війська давно без ротації. Туди утруднено підвезення боєприпасів, продовольства та евакуація поранених. Загиблих та поранених дуже багато. Ситуація вимагає найвищої, надмірної напруги сил і духу.

І раптом я чую від наших напівофіційних коментаторів, що насправді наші війська грали в піддавки, заманювали ворога вглиб Сєверодонецька, а ось тепер починають його громити.

Блін, ці військові коментатори футболу передивилися, де гравці захисту катають м'яч по своїй половині поля, виманюючи супротивника, а потім довгим пасом починають стрімку гольову атаку?

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Українські воїни виснажили ворога в кровопролитних боях і знайшли в собі сили почати контратакуючі дії, честь їм і слава! І бої знову повернулися до центру Сєвєродонецька, хоча загроза захоплення міста не минула. Але про жодні піддавки, хибні відступи і мови бути не може.

Розумію, всі на нервах. Але давайте все ж таки тримати себе в руках, не перетворюватися на рашистських пропаг*ндонів, що несуть в ефір відверту нісенітницю. І головне, не будемо навіть із найкращими намірами девальвувати безприкладний подвиг наших захисників.

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