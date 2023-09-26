Президент заявила, что Молдова не может проверить, что произошло на месте. В то же время Майя Санду подчеркнула, что во всем виновата Россия, начавшая войну против Украины.
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"Бомбы падают, потому что в Украине идет война"
Лидер Молдовы отметила, что в настоящее время власти не владеют конкретной информацией, откуда именно летела ракета, которая упала в Приднестровье.
"Понятно, что мы не можем проверить на месте, что произошло, потому что это произошло на территории Приднестровского региона, где наши институции не могут расследовать, что произошло", – сказала Санду.
Политик подчеркнула, что, как бы там ни было, это произошло из-за войны.
Бомбы падают, потому что в Украине идет война, но войну начала Россия, это всем понятно,
– подчеркнула президент Молдовы.
Что известно о падении ракеты в Приднестровье
- В непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты С-300. Об этом заявил сопредседатель объединенной контрольной комиссии Олег Беляков.
- По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
- Боевая часть ракеты вошла в почву, но не разорвалась.
- Взрыв произошел в час ночи.
- Также сообщалось, что ракета была образца 1968 года.