Президент заявила, что Молдова не может проверить, что произошло на месте. В то же время Майя Санду подчеркнула, что во всем виновата Россия, начавшая войну против Украины.

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"Бомбы падают, потому что в Украине идет война"

Лидер Молдовы отметила, что в настоящее время власти не владеют конкретной информацией, откуда именно летела ракета, которая упала в Приднестровье.

"Понятно, что мы не можем проверить на месте, что произошло, потому что это произошло на территории Приднестровского региона, где наши институции не могут расследовать, что произошло", – сказала Санду.

Политик подчеркнула, что, как бы там ни было, это произошло из-за войны.

Бомбы падают, потому что в Украине идет война, но войну начала Россия, это всем понятно,

– подчеркнула президент Молдовы.

Что известно о падении ракеты в Приднестровье