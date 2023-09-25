В непризнаном Приднестровье рухнули обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Об этом сообщил сопредседатель объединенной контрольной комиссии от оккупированого Приднестровья Олег Беляков. 24 Канал.

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Обломки упали в пограничной деревне

Обломки упали в один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом боевая часть ракеты вошла в почву, но не разорвалась. Взрыв произошел в час ночи.

Объект оказался почему-то опасным – это именно боеголовка. То есть самая ходовая часть ракеты отсутствует, видимо, каким-то образом была уничтожена в воздухе, – говорится в сообщении.

Сообщается, что ракета была образца 1968 года.

В сети появились, вероятно, кадры с падающей ракетой. В то же время, достоверность этого видео ничем не подтверждена. Нет проверенных данных о дате и времени съемки.

Вероятные кадры с падающей ракетой: смотрите видео

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