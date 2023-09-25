У невизнаному Придністров'ї впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Про це повідомив співголова об'єднаної контрольної комісії від окупованого Придністров'я Олег Беляков, пише 24 Канал.

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Уламки впали у прикордонному селі

Уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих немає. При цьому бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався о першій годині ночі.

Об'єкт виявився чомусь небезпечним – це саме боєголовка. Тобто сама ходова частина ракети відсутня, мабуть, якимось чином була знищена в повітрі,

– мовиться в повідомленні.

Повідомляють, що ракета була зразка 1968 року.

У мережі з'явилися, ймовірно, кадри з ракетою, що падає. Водночас достовірність цього відео нічим не підтверджена. Немає жодних перевірених даних про дату та час зйомки.

Ймовірні кадри ракети, що падає: дивіться відео

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