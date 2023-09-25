Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, під час масованої атаки 25 вересня бездоганно відпрацювало повітряне командування "Південь".

До теми Росія атакувала Одещину ракетами та "Шахедами": під ударом була припортова інфраструктура

Ігнат розповів деталі нічної атаки на Одещину

Як зазначив речник Повітряних сил, вночі було збито 11 крилатих ракет та усі дрони-камікадзе. Бездоганно відпрацювало повітряне командування "Південь".

За словами Ігната, ракети "Онікс" важко збивати, оскільки вони звукові та летять дуже низько. Тому їх практично неможливо збити.

Ворог застосовує різні засоби для удару. Цього разу їх було три. Ворог підступно та зі зміною напрямків застосовував ракети "Калібр". Фактично долітаючи вже зі східних регіонів у центр країни, вони розвернулися і по молдавському кордону повернулися на Одесу,

– зазначив речник Повітряних сил.

Масована атака по Україні 25 вересня: що відомо