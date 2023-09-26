Президентка заявила, що Молдова не може перевірити на місці, що сталося. Водночас Мая Санду наголосила, що у всьому винна Росія, яка розпочала війну проти України.
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"Бомби падають, тому що в Україні йде війна"
Молдовська лідерка зазначила, що наразі влада не володіє конкретною інформацією, звідки саме летіла ракета, яка впала у Придністров'ї.
"Зрозуміло, що ми не можемо перевірити на місці, що сталося, тому що це сталося на території Придністровського регіону, де наші інституції не можуть розслідувати, що сталося", – сказала Санду.
Політикиня наголосила, що, хай там як, це сталося через війну.
Бомби падають, тому що в Україні йде війна, але війну розпочала Росія, це всім зрозуміло,
– підкреслила президентка Молдови.
Що відомо про падіння ракети у Придністров'ї
- У невизнаному Придністров'ї впали уламки ракети С-300. Про це заявив співголова об'єднаної контрольної комісії Олег Беляков.
- За попередніми даними, минулося без постраждалих.
- Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася.
- Вибух стався о першій годині ночі.
- Також повідомляли, що ракета була зразка 1968 року.