Президентка заявила, що Молдова не може перевірити на місці, що сталося. Водночас Мая Санду наголосила, що у всьому винна Росія, яка розпочала війну проти України.

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"Бомби падають, тому що в Україні йде війна"

Молдовська лідерка зазначила, що наразі влада не володіє конкретною інформацією, звідки саме летіла ракета, яка впала у Придністров'ї.

"Зрозуміло, що ми не можемо перевірити на місці, що сталося, тому що це сталося на території Придністровського регіону, де наші інституції не можуть розслідувати, що сталося", – сказала Санду.

Політикиня наголосила, що, хай там як, це сталося через війну.

Бомби падають, тому що в Україні йде війна, але війну розпочала Росія, це всім зрозуміло,

– підкреслила президентка Молдови.

Що відомо про падіння ракети у Придністров'ї