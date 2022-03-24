Российские оккупанты готовы атаковать Украину не только с территории оккупированного Крыма и отдельных частей Луганска и Донецкой областей. Враг работает над тем, чтобы расширить линию фронта.
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Ситуация в Приднестровье
Российские кураторы на территории непризнанной приднестровско-молдавской республики стали говорить о том, что Приднестровье втягивают в войну с Украиной. Оккупанты хотят нанести Украине удар с новых территорий.
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