Російські окупанти готові атакувати Україну не лише з території окупованого Криму та окремих частин Луганської та Донецької областей. Ворог працює над тим, щоб розширити лінію фронту.

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Ситуація в Придністров'ї

Російські куратори на території невизнаної придністровсько-молдавської республіки почали говорити про те, що Придністров'я втягують у війну з Україною. Окупанти хочуть завдати Україні удару з нових територій.

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