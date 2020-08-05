Министерство здравоохранения Израиля призвало хасидов не ехать в этом году в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана. Такую же позицию поддержало и МИД Израиля. Причиной этого является пандемия коронавирусной болезни.

Власть Израиля попросила украинские органы власти усилить ограничения на проведение массовых религиозных мероприятий. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Важно В этом году хасиды не смогут приехать в Умань для празднования Рош ха-Шана, – МИД

Позиция Минздрава Израиля

В Министерстве здравоохранения Израиля отметили, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч человек. А единственный способ остановить это – соответствующие действия украинской власти.

Позиция МИД Израиля

10 июля на межведомственном совещании в МИД пришли к выводу, что в этом году прибытия десятков тысяч паломников-хасидов в Умань нельзя допустить из-за пандемии коронавируса.

Участники совещания обратились к правительству с просьбой поручить госкомиссии по ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос "усиления ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий". Среди прочего говорилось о введении соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранцев в Украину.

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