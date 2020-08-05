Приедут ли в этом году хасиды в Умань: власть Израиля выступила с категорическим заявлением
Министерство здравоохранения Израиля призвало хасидов не ехать в этом году в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана. Такую же позицию поддержало и МИД Израиля. Причиной этого является пандемия коронавирусной болезни.
Власть Израиля попросила украинские органы власти усилить ограничения на проведение массовых религиозных мероприятий. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Важно В этом году хасиды не смогут приехать в Умань для празднования Рош ха-Шана, – МИД
Позиция Минздрава Израиля
В Министерстве здравоохранения Израиля отметили, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч человек. А единственный способ остановить это – соответствующие действия украинской власти.
Позиция МИД Израиля
10 июля на межведомственном совещании в МИД пришли к выводу, что в этом году прибытия десятков тысяч паломников-хасидов в Умань нельзя допустить из-за пандемии коронавируса.
Участники совещания обратились к правительству с просьбой поручить госкомиссии по ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос "усиления ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий". Среди прочего говорилось о введении соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранцев в Украину.
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Почему хасиды ежегодно приезжают в Умань
- Представители одного из течений иудаизма – брацлавские хасиды – отмечают иудейский Новый год. Именно в городе расположена могила основателя этого течения – Рабби Нахмана из Брацлава. В этом году празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана состоится с 18 по 20 сентября.
- Ежегодно Умань посещают от 20 до 30 тысяч хасидов. Для местных их приезд – это, с одной стороны, испытания, а с другой – возможность неплохо заработать.
- В основном украинцы жалуются на то, что хасиды имеют специфические традиции празднования, к примеру, хасиды обустраивают свой быт просто на улице. Там можно и поесть, и отдохнуть, и даже сделать прическу.