Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало хасидів не їхати цьогоріч до Умані для святкування юдейського свята Рош Гашана. Таку ж позицію підтримало й МЗС Ізраїля. Причиною цього є пандемія коронавірусної хвороби.

Влада Ізраїлю попросила українські органи влади посилити обмежень на проведення масових релігійних заходів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Важливо Цьогоріч хасиди не зможуть приїхати до Умані для святкування Рош Гашана, – МЗС

Позиція МОЗ Ізраїлю

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю наголосили, що захід не слід дозволяти через зібрання 30 тисяч людей. А єдиний спосіб зупинити це – відповідні дії української влади.

Позиція МЗС Ізраїлю

10 липня на міжвідомчій нараді у МЗС дійшли висновку, що цього року прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані не можна допустити через пандемію коронавірусу.

Учасники наради звернулися до уряду з проханням доручити держкомісії з ТЕБ і НС розглянути питання "посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів". Серед іншого мовилося про введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в'їзд іноземців в Україну.

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