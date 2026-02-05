Приехал с хорошими новостями: важные детали визита Туска в Киев

Столицу 5 февраля посетил премьер-министр Польши Дональд Туск, где его встретил украинский президент Владимир Зеленский. Этот визит имеет положительные последствия. Уже согласовано решение о 47-м пакете помощи от Польши для Украины на сумму 100 миллионов злотых.

Об этом сообщила ведущая 24 Канала София Назаренко, которая присутствовала на совместной пресс-конференции Туска и Зеленского, уточнив, что сейчас завершается подготовка к выделению следующего 48-го пакета военной поддержки стоимостью 200 миллионов злотых (более 55 миллионов долларов).

Украинские БпЛА в обмен на польские МиГ-29

Президент Украины, общаясь с польским премьером, проинформировал его о потребностях украинской армии. Зеленский отметил, что наше государство испытывает потребности в ПВО и ракет к ним. Политики также обсуждали возможность передачи Украине истребителей МиГ-29, чтобы была возможность отражать российские атаки.

48-й пакет помощи в основном будет состоять из бронированной техники для украинских войск. По МиГ-29, они есть в нашем распоряжении, мы с президентом Зеленским договорились, что будем работать гибко, в случае необходимости будем менять наши позиции, чтобы работать адекватно актуальным потребностям армии,

– пояснил Туск.

Зеленский добавил, что эти самолеты сегодня нужны ВСУ и Украина готова обменять их на дроны, которые необходимы Польше. Украинский лидер отметил на том, что конечно нашему государству сейчас крайне нужны ракеты к системам ПВО и если будет такая возможность, украинская сторона готова обменять их тоже на свои беспилотники.

Переговоры в Абу-Даби: какие результаты?

Пока длился разговор Туска и Зеленского в Киеве, в Абу-Даби проводился второй раунд трехсторонних мирных переговоров (Украина, США, Россия). Президент Украины уже успел получить первые детали этой встречи в ОАЭ. Первый результат – состоялся обмен пленными, в Украину вернулись 157 украинцев.

"Я попросил поднять это направление, поэтому думаю, что сейчас снова группы встретятся и проговорят этот вопрос. Они обсуждали этот обмен, он состоялся, надо общаться о следующих. Относительно следующей встречи (переговоров – 24 Канал), она будет в ближайшее время", – заявил Зеленский.

Визит Туска в Киев: какие итоги?

Во время встречи с медиа в Киеве Зеленский прокомментировал журналистам вбросы с российской стороны, которые сейчас распространяются в СМИ. Сообщается, что якобы Россия хочет не только получить себе Донетчину, но и стремится, чтобы украинские партнеры признали оккупированные ею территории – российскими.

Зеленский подчеркнул, что все временно захваченные российской армией земли Украины всегда украинская сторона будет считать исключительно украинскими. Когда этот вопрос от ЗМУ услышал присутствующий на встрече Дональд Туск, он отреагировал заявлением, что Польша не готова будет признавать оккупированные украинские территории за Россией.

Даже если кто-то будет признавать наши территории российскими, это ничего не даст. В Украине есть президент, который подписывает документы, а не лидеры других стран будут делать это. Поэтому наши территории – наши, несмотря на их статус временно оккупированных,

– подчеркнул Зеленский.

В итоге встречи украинский и польский лидеры подписали письмо о намерениях перехода к совместному производству оружия в рамках программы SAFE. Он означает возможность обмена технологиями между Украиной и Польшей, а также сможет поспособствовать устранению барьеров, которые ранее затрудняли или делали невозможным этот процесс. Лидеры выразили заинтересованность в сотрудничестве по изготовлению вооружения. Отдельное внимание будет уделяться дронам.

Среди затронутых вопросов также было состояние энергетики Украины после российских обстрелов и восстановление соответствующей инфраструктуры. Уже есть совместные проекты в этом направлении с Польшей. А в июне в Гданьске пройдет конференция по восстановлению Украины.

Отдельной частью разговора стало обсуждение совместных программ защиты. Украина надеется на дальнейшее участие Польши в программе PURL, которая позволяет Украине покупать американское оружие.