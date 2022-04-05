После начала войны Василий добровольно вернулся из Польши и пошел на фронт. Об этом рассказал директор Манявского лицея Богдан Билусяк. В этой школе военный учился.
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Каким был Василий Винтоняк
Директор говорит, что бабушка-учительница воспитала парня на идеалах украинского национализма и он жизнь отдал за Украину.
Василий навсегда останется в памяти искренним, человечным, добрым, целеустремленным и жизнерадостным парнем.
Совсем недавно был учеником школы, а сегодня стал Героем Украины. Спасибо тебе, наш мужественный воин!
– подчеркнул Белусяк.
Василий Винтоняк / Фото со страницы Манявского лицея
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