Приехавший за чайником оккупант долго стоять не будет, – советник главы МВД о мотивации россиян

Как только Вооруженные Силы Украины пойдут в тотальное контрнаступление, россияне начнут массово отходить. Приехавшие сюда за электрочайником воины долго в окопах не будут сидеть.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он подчеркнул, что украинские защитники и российские оккупанты очень отличаются между собой. Одно из основных отличий – мотивация.

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Украинские герои знают, за что они воюют за своих людей и за свою землю. Российские оккупанты – за чайник и холодильник. Такие "бравые воины" сломаются, когда подразделения ВСУ начнут серьезно и массированно поливать их артиллерийским огнем.

Оккупант, приехавший за чайником, не будет стоять слишком долго. Если последуют жесткие артиллерийские обстрелы, враг не будет стоять до последнего. Первые атаки приведут к массовому уходу со стороны российской армии,

– подчеркнул Смирнов.

Сейчас украинские военные держатся на своих позициях и придерживаются ключевой стратегии – наносить врагу максимальные потери среди личного состава и техники. Если ситуация становится невыгодной, то защитники отходят на другие укрепленные места, где можно также эффективно уничтожать российскую армию.

Когда будет оружие – начнется контрнаступление

Ростислав Смирнов отмечает, что из-за нехватки тяжелого вооружения подразделения Вооруженных Сил Украины пока не могут пойти в масштабное контрнаступление. Когда приедет достаточное количество оружия – военные пойдут в большую атаку.

Ситуация по снабжению тяжелого вооружения понемногу меняется. Смирнов предполагает, что уже в начале августа у Украины может быть достаточное количество тяжелого вооружения. Тогда же, возможно, начнется большое контрнаступление.

Если весы постепенно выровняются, то наша ключевая история – нас все больше, а их все меньше. Мы будем причинять им как можно больше вреда, пополнять запасы тяжелого вооружения. И тогда сделаем стратегическое контрнаступление,

– отметил Ростислав Смирнов.

Добавим, по информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские военные получили приказ отойти из Северодонецка на новые позиции и укрепленные районы. Оттуда они продолжат уничтожать российских захватчиков. Впрочем, в Генштабе ВСУ пока не сообщали о таком решении.

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