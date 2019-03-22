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      Прием Медведчука и Бойко в Москве: СБУ допускает связь с терактом

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      Визит Бойко и Медведчука в Москву может быть связан с остановленным терактом, - СБУ
      Визит Бойко и Медведчука в Москву может быть связан с остановленным терактом, - СБУ / Getty images

      Служба безопасности Украины отреагировала на поездку кума Путина Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в Москву. Там обещают в сжатые сроки дать правовую оценку их "экономическим переговорам" с премьером России Дмитрием Медведевым.

      СБУ также указала на возможную связь этой поездки с предварительно разоблаченными террористическими намерениями России,  о чем сообщила на официальной Facebook-странице.

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      24 канал писал, что Медведев принял Бойко и Медведчука в своей резидентции. На встрече также присутствовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

      В то же время, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене,
      – говорится в сообщении.

      Российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова на станции "Индустриальная". Для организации и осуществления преступления они завербовали местного жителя и выплатили ему 15  тысяч долларов.

      "Спецслужбы России любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, которое устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль", – цитирует пресс-служба слова своего руководителя Василия Грицака.

      Он считает, что Россия открыто "жертвует малым", чтобы заставить СБУ "переключиться на негодный объект" и способствовать приведению к власти тех, кто устраивает президента РФ Владимира Путина.

      "Экономические переговоры" прокомментировали также и в "Нафтогазе". Пресс-служба напомнила, что по действующему контракту, измененному в арбитраже, они уже должны продавать Украине газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте.

      Также интересно, что господин Медведчук говорит о поставках газа по цене 240-260 долларов за тысячу кубометров. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем 226 долларов за тысячу кубометров. А на апрель цена снизилась до уровня около 217 долларов за тысячу кубометров,
      – говорится в сообщении.

      В "Нафтогазе" отметили, что "Газпром" им задолжал 2,8 миллиарда долларов компенсации.

      Какие последствия газового соглашения 2009 года между Украиной и Россией?
      С 1 января 2009 года "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. До этого между Украиной и Россией было анонсировано подписание Договора на газоснабжение в 2009 году. Но 31 декабря 2008  года президент Ющенко приказал руководителю "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине прекратить переговоры, не подписывать соглашение с "Газпромом" и отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы.

      Тогда Россия заявила о повышении цены на газ – от 180 долларов за тысячу кубометров до 235. В тот же день, 31 декабря 2008 года, тогдашний президент России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что поскольку Украина разорвала переговоры, то цена на газ достигнет 450 долларов.

      С 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей. Из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.

      18 января 2009 года в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко подписали "газовые соглашения", согласно которым цена за тысячу кубометров топлива составила 450 долларов США.

      Отметим, против кума Путина Виктора Медведчука ГПУ 5 февраля открыла уголовное производство. На съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс". Поэтому в действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

      Что известно про Виктора Медведчука: смотрите видео

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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Бойко СБУ Украина – Россия Новости России Виктор Медведчук Дмитрий Медведев Газ
      Источник: 24 Канал
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