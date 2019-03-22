Прием Медведчука и Бойко в Москве: СБУ допускает связь с терактом

Служба безопасности Украины отреагировала на поездку кума Путина Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в Москву. Там обещают в сжатые сроки дать правовую оценку их "экономическим переговорам" с премьером России Дмитрием Медведевым.

СБУ также указала на возможную связь этой поездки с предварительно разоблаченными террористическими намерениями России, о чем сообщила на официальной Facebook-странице.

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24 канал писал, что Медведев принял Бойко и Медведчука в своей резидентции. На встрече также присутствовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

В то же время, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене,

– говорится в сообщении.

Российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова на станции "Индустриальная". Для организации и осуществления преступления они завербовали местного жителя и выплатили ему 15 тысяч долларов.

"Спецслужбы России любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, которое устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль", – цитирует пресс-служба слова своего руководителя Василия Грицака.

Он считает, что Россия открыто "жертвует малым", чтобы заставить СБУ "переключиться на негодный объект" и способствовать приведению к власти тех, кто устраивает президента РФ Владимира Путина.

"Экономические переговоры" прокомментировали также и в "Нафтогазе". Пресс-служба напомнила, что по действующему контракту, измененному в арбитраже, они уже должны продавать Украине газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте.

Также интересно, что господин Медведчук говорит о поставках газа по цене 240-260 долларов за тысячу кубометров. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем 226 долларов за тысячу кубометров. А на апрель цена снизилась до уровня около 217 долларов за тысячу кубометров,

– говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что "Газпром" им задолжал 2,8 миллиарда долларов компенсации.

Какие последствия газового соглашения 2009 года между Украиной и Россией?

С 1 января 2009 года "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. До этого между Украиной и Россией было анонсировано подписание Договора на газоснабжение в 2009 году. Но 31 декабря 2008 года президент Ющенко приказал руководителю "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине прекратить переговоры, не подписывать соглашение с "Газпромом" и отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы.



Тогда Россия заявила о повышении цены на газ – от 180 долларов за тысячу кубометров до 235. В тот же день, 31 декабря 2008 года, тогдашний президент России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что поскольку Украина разорвала переговоры, то цена на газ достигнет 450 долларов.



С 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей. Из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.



18 января 2009 года в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко подписали "газовые соглашения", согласно которым цена за тысячу кубометров топлива составила 450 долларов США.