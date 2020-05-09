Приглашение украинцев на работу: запрос подала Германия
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что местная власть подала запросы по приглашению украинцев на работу.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".
Интересно 200 заробитчан полетели чартером в Австрию на работу
Он объяснил, что идет прямой диалог относительно потребностей, которые немецкая сторона заявляет. Также добавил, что сейчас речь идет про несколько тысяч людей, в отношении которых сделаны запросы.
Прежде всего это были студенты. Они приезжали в Германию во время сбора урожая. Не только клубники, но прежде всего спаржи и прочей продукции сельского хозяйства в Германии. У нас есть ряд официальных запросов со стороны немецкой власти,
– отметил Андрей Мельник.
"Я убежден, что нам удастся именно благодаря этому системному взгляду найти такие решения, которые будут в интересах и самих украинских заробитчан, и украинского государства, и наших немецких партнеров", – рассказал Мельник.
Проблема работников и закрытой границы: основное
- Большинство стран еще в марте закрыли свои границы из-за распространения коронавируса. Но сейчас многие из них готовы принимать рабочих. Соответствующие запросы присылают в Украину.
- Правительство убеждено, что следует рассматривать каждый такой запрос отдельно. Решение принимать на основе эпидемиологической ситуации в конкретной стране и соблюдении определенных условий.
- Уже состоялись несколько спецрейсов, которые отвезли заробитчан за границу. В частности, в Великобританию авиакомпания МАУ 29 апреля совершила рейс Киев-Лондон. А 27 апреля работники полетели в Хельсинки, 5 мая – во Франкфурт, 8 – в Австрию.
- В целом Кабмин разработал 5 этапов выхода из карантина, однако об открытии границ информации в плане правительства нет.
Читайте также
-
Стерненко о нападении на Филимонова и Кравченко: агрессия в отношении них – это удар и по мне.сегодня , 17:10
-
В Одессе под балконом военный оркестр сыграл для 99-летнего ветерана: трогательные фото и видеосегодня , 16:59
-
Оккупанты бурно отпраздновали 9 мая в Крыму и Донбассе: красноречивые фото, видеосегодня , 21:27