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Приглашение украинцев на работу: запрос подала Германия

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Заробитчане
Заробитчане / Рress-center

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что местная власть подала запросы по приглашению украинцев на работу.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

Интересно 200 заробитчан полетели чартером в Австрию на работу

Он объяснил, что идет прямой диалог относительно потребностей, которые немецкая сторона заявляет. Также добавил, что сейчас речь идет про несколько тысяч людей, в отношении которых сделаны запросы.

Прежде всего это были студенты. Они приезжали в Германию во время сбора урожая. Не только клубники, но прежде всего спаржи и прочей продукции сельского хозяйства в Германии. У нас есть ряд официальных запросов со стороны немецкой власти,
– отметил Андрей Мельник.

"Я убежден, что нам удастся именно благодаря этому системному взгляду найти такие решения, которые будут в интересах и самих украинских заробитчан, и украинского государства, и наших немецких партнеров", – рассказал Мельник.

Проблема работников и закрытой границы: основное

  • Большинство стран еще в марте закрыли свои границы из-за распространения коронавируса. Но сейчас многие из них готовы принимать рабочих. Соответствующие запросы присылают в Украину.
  • Правительство убеждено, что следует рассматривать каждый такой запрос отдельно. Решение принимать на основе эпидемиологической ситуации в конкретной стране и соблюдении определенных условий.
  • Уже состоялись несколько спецрейсов, которые отвезли заробитчан за границу. В частности, в Великобританию авиакомпания МАУ 29 апреля совершила рейс Киев-Лондон. А 27 апреля работники полетели в Хельсинки, 5 мая – во Франкфурт, 8 – в Австрию.
  • В целом Кабмин разработал 5 этапов выхода из карантина, однако об открытии границ информации в плане правительства нет.

Кордон
Где можно пересечь границу Украины / Инфографика 24 канал

Автор: Мария Лелека
Теги: Европа Работа Заробитчане Новости политики Новости Украины
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