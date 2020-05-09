Запрошення українців на роботу: який запит подали у Німеччині

Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що тамтешня влада подала запити щодо запрошення українців на роботу.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода".

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Він пояснив, що йде прямий діалог стосовно потреб, які німецька сторона заявляє. Також додав, що зараз йдеться про кілька тисяч людей, стосовно яких зроблені запити.

Насамперед це були студенти. Вони приїжджали до Німеччини під час збору врожаю. Не лише полуниць, але насамперед спаржі та іншої продукції сільського господарства у Німеччині. У нас є низка офіційних запитів з боку німецької влади,

– зазначив Андрій Мельник.

"Я переконаний, що нам вдасться саме завдяки цьому системному погляду знайти такі рішення, які будуть в інтересах і самих українських заробітчан, і української держави, і наших німецьких партнерів", – розповів Мельник.

Проблема заробітчан та закритого кордону: основне

Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.

Відповідні запити надсилають в Україну. Уряд переконаний , що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов. Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.

які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії. Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.



Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 канал