Такое мнение в эфире 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что необходимые гарантии от НАТО в случае продолжения войны Украина сейчас от этого приглашения не получит.

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Важность договора о безопасности Украины

По словам Огрызко, Кремль на возможное приглашение Украины вступить в Альянс, вероятно, что отреагирует еще одним "Орешником". Такое решение США, по его мнению, станет дополнительным элементом повышения уровня раздраженности России.

Если мы хотим получить практический результат, тогда вместо приглашения в НАТО или параллельно с ним по состоянию на сегодня Украина должна подписать с США договор, текст которого уместится на двух страницах с соответствующими обязательствами Соединенных Штатов по гарантиям безопасности,

– подчеркнул Огрызко.

Тогда, по мнению Огрызко, можно было бы рассматривать возможность остановить боевые действия на линии разграничения, а Украине при этом США обеспечили бы охрану.

По его словам, когда Путина не станет или произойдут определенные изменения в Кремле, тогда Украина может стать на путь возвращения своих территорий мирным способом.

Будем идти путем принуждения России платить репарации и контрибуции, но никаких санкций с России снимать нельзя. Это уже будет другая история. Однако, если нет сейчас ключевого момента, который заключается в реальной гарантии безопасности Украины, то это все политический бред,

– подытожил Огрызко.

Напомним, Франция и Великобритания заговорили о вероятности отправить войска на территорию Украины для ее безопасности в случае, если будет предусмотрено соглашение о прекращении огня. Иностранные солдаты будут следить за соблюдением этих возможных договоренностей. Однако такие обсуждения ведутся не на уровне НАТО, а между отдельными европейскими странами.