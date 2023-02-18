Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона рассказал, что на Вильнюсском саммите Украина ожидает получить приглашение в Альянс, сообщает 24 Канал.

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Почему Украина ожидает получить приглашение в НАТО

По словам Стефанчука, на Мюнхенской конференции по безопасности уже обсуждают "вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО".

Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в Альянс,

– сообщил Стефанчук.

Справка. Саммит Североатлантического Альянса запланирован в Вильнюсе на 11 – 12 июля.

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