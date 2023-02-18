Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону розповів, що на Вільнюському саміті Україна очікує отримати запрошення до Альянсу, пише 24 Канал.

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Чому Україна очікує отримати запрошення до НАТО

За словами Стефанчука, на Мюнхенській конференції з безпеки вже обговорюють "питання, пов'язані із запрошенням України до НАТО".

Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення і почне вже свій шлях до Альянсу,

– повідомив Стефанчук.

Довідка. Саміт Північноатлантичного Альянсу запланований у Вільнюсі на 11 – 12 липня.

Скоро відбудеться перша в історії тристороння зустріч України з НАТО