Зеленский уверен, что партнерство Украины и Канады в дальнейшем будет углубляться.

Кстати На выборах в Канаде лидирует партия Трюдо

Поздравляю Джастина Трюдо с победой на выборах… Жду своего друга Джастина Трюдо в Киеве с визитом,

– написал Зеленский.

Что известно о выборах в Канаде

Трюдо в августе объявил о проведении досрочных парламентских выборов 20 сентября. Они состоялись почти на 2 года раньше, чем должно было бы быть. Инициативу премьера поддержала генерал-губернатор Канады Мэри Саймон.

Оппозиция выступила против. Утверждали, что Трюдо инициировал выборы "из-за собственных политических амбиций".

СМИ предполагали, что премьер назначил выборы, чтобы на фоне успешной вакцинальной кампании получить большинство в парламенте. В конце концов, Либеральная партия премьер-министра победила.

Текст поста Владимира Зеленского:

Приветствую вас, Джастин Трюдо с победой на выборах. Я уверен, что особое партнерство между Украиной и Канадой будет еще больше укреплено. Я с нетерпением жду встречи с моим другом Джастином Трюдо в Киеве.