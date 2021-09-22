Зеленский уверен, что партнерство Украины и Канады в дальнейшем будет углубляться.
Кстати На выборах в Канаде лидирует партия Трюдо
Поздравляю Джастина Трюдо с победой на выборах… Жду своего друга Джастина Трюдо в Киеве с визитом,
– написал Зеленский.
Что известно о выборах в Канаде
Трюдо в августе объявил о проведении досрочных парламентских выборов 20 сентября. Они состоялись почти на 2 года раньше, чем должно было бы быть. Инициативу премьера поддержала генерал-губернатор Канады Мэри Саймон.
Оппозиция выступила против. Утверждали, что Трюдо инициировал выборы "из-за собственных политических амбиций".
СМИ предполагали, что премьер назначил выборы, чтобы на фоне успешной вакцинальной кампании получить большинство в парламенте. В конце концов, Либеральная партия премьер-министра победила.
Текст поста Владимира Зеленского:
Приветствую вас, Джастин Трюдо с победой на выборах. Я уверен, что особое партнерство между Украиной и Канадой будет еще больше укреплено. Я с нетерпением жду встречи с моим другом Джастином Трюдо в Киеве.