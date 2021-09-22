Зеленський впевнений, що партнерство України й Канади надалі поглиблюватиметься.

До речі На виборах у Канаді лідирує партія Трюдо

Вітаю Джастіна Трюдо з перемогою на виборах...Чекаю свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом,

написав Зеленський.

Що відомо про вибори в Канаді

Трюдо у серпні оголосив про проведення дострокових парламентських виборів 20 вересня. Вони відбулись майже на 2 роки раніше, ніж мало б бути. Ініціативу прем'єра підтримала генерал-губернаторка Канади Мері Саймон.

Опозиція виступила проти. Стверджували, що Трюдо ініціював вибори "через власні політичні амбіції".

ЗМІ припускали, що прем'єр призначив вибори, щоб на тлі успішної вакцинальної кампанії отримати більшість у парламенті. Зрештою, Ліберальна партія прем'єр-міністра перемогла.

Текст поста Володимира Зеленського:

Вітаю вас, Джастін Трюдо, з перемогою на виборах. Я впевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою буде ще більше зміцнено. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з моїм другом Джастіном Трюдо у Києві.