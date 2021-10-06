Пресс-конференцию якобы отменили из-за того, что глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер отстранен от работы на время расследования.

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Журналистов не впустили в "Укрэксимбанк"

По словам журналистки 24 канала Анны Брыковой, представителей СМИ таки пригласили внутрь. Однако к ним просто вышла представительница пресс-службы "Укрэксимбанка" с папкой и зачитала текст, мол, пресс-конференции не будет, извиняемся.

Когда же украинские СМИ начали задавать вопросы, им посоветовали писать официальные запросы. После этого охрана попросила журналистов покинуть здание.



Журналистов таки впустили в "Укрэксимбанк" / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Украинские СМИ устроили протест

Впоследствии журналисты устроили пикет под зданием офиса "Укрэксимбанка". Эту акцию протеста активисты организовали заранее и сообщили об этом в фейсбуке.



Журналисты протестуют под "Укрэксимбанком" / Фото Анны Брыковой, 24 канал

На главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаеву из окна здания якобы сбросили вазон, однако не попали. Неизвестно: целились в журналистку или вазон сам просто выпал из окна.

Представителей украинских СМИ позвали на пресс-конференцию, которой не было: смотрите видео

Скандал вокруг "Укрэксимбанка": что надо знать