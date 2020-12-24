Приглашение на инаугурацию новоизбранного президента США Джозефа Байдена пока не рассылали, сообщили в украинском МИДе. Именно поэтому пока неизвестно, получат ли представители украинской власти предложение посетить событие.

Сейчас формат церемонии – неизвестен

По состоянию на утро 24 декабря неизвестен и формат церемонии. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на итоговом брифинге, информирует 24 канал.

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Инаугурация Байдена готовится, формат окончательно, на это утро еще не определен, приглашения не рассылали,

– подчеркнул Кулеба.

Дипломаты работают над визитом президента Зеленского в США

По словам главы МИД, визит президента Украины в США и наоборот приезд главы Белого дома в Киев – это те вопросы, над которыми дипломаты работают.

Что известно об инаугурации Байдена

Отметим, что инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоится 20 января 2020 года. По предварительной информации, мероприятие не будет массовым и громким. Однако в условиях пандемии большую часть церемонии перенесут в виртуальный формат.

Также пока неизвестно, придет ли на инаугурацию своего преемника Дональд Трамп. Действующий президент США якобы собирается в этот день объявить о своих планах участвовать в выборах главы Белого дома в 2024 году.