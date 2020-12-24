Запрошення на інавгурацію новообраного президента США Джозефа Байдена поки не розсилали, повідомили в українському МЗС. Саме тому наразі невідомо, чи отримають представники української влади пропозицію відвідати подію.

Наразі формат церемонії – невідомий

Станом на ранок 24 грудня невідомий і формат церемонії. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба на підсумковому брифінгу, інформує 24 канал.

До теми Інавгурація Байдена: стало відомо, у якому форматі вона відбудеться

Інавгурація Байдена готується, формат остаточно, на цей ранок ще не визначений, запрошення не розсилали,

– наголосив Кулеба.

Дипломати працюють над візитом президента Зеленського до США

За словами очільника МЗС, візит президента України в США та навпаки приїзд глави Білого дому до Києва – це ті питання, над якими дипломати працюють.

Що відомо про інавгурацію Байдена

Зазначимо, що інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня 2020 року. За попередньою інформацією, захід не буде масовим та гучним. Проте в умовах пандемії велику частину церемонії перенесуть у віртуальний формат.



Також наразі невідомо, чи прийде на інавгурацію свого наступника Дональд Трамп. Чинний президент США начебто збирається у цей день оголосити про свої плани брати участь у виборах глави Білого дому у 2024 році.