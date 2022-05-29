В России прислали повестку слепому от рождения мужчине на коляске

Так, в стране-агрессоре решили, что на войне сгодятся все, и даже люди с инвалидностью и ДЦП. Повестка от военкомата пришла 28-летнему Сергею Ситдикову из Татарстана, который с рождения слеп и на инвалидной коляске, сообщают местные СМИ.

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Ситдиков с рождения имеет инвалидность первой группы: незрячий, страдает ДЦП и передвигается на инвалидной коляске. Поэтому повестка его крайне удивила. Еще больше его удивило то, что в военкомате его считают уклонистом, поскольку якобы присылали повестки и раньше.

При этом неожиданно выяснилось, что папка с моим личным делом в военкомате исчезла, а когда ее нашли, она была пуста — все документы и медицинское заключение исчезли. Как такое могло произойти?

– удивляется россиянин.

К его проблеме подключились в местном отделении общества слепых, и уже состоялась встреча с представителем военкомата. "Уклоняющий" говорит, что ему обещали во всем разобраться и выдать военный билет.

В России отменили возрастные ограничения для призывников

25 мая Совет страны-агрессора принял новый закон, устраняющий возрастные ограничения для службы в армии по контракту. Отныне в российскую армию будут привлекать и контрактников старше 40 лет. Раньше на службу по контракту брали россиян от 18 до 40 лет и иностранцев, которым еще не исполнилось 30 лет.

Что это, если не еще один признак того, что Россия сталкивается с нехваткой пехоты для продолжения наступления на Украину? Это значит, что победа Украины уже не за горами!

Реакция Зеленского на отмену призывного возраста в России

По словам Владимира Зеленского, Вооруженные Силы Украины, разведка и все защитники, противостоят жесткому наступлению российской армии на Востоке страны. Кое-где враг сильно преобладает – техникой и количеством солдат. Впрочем, украинские защитники и защитницы все же наносят им значительные потери как в личном составе, так и в уничтожении военной техники. Так, Зеленский заявил, что вероятнее всего, на фоне этого противник и принял новый указ об отмене призывного возраста.

Молодых им уже не хватает, но желание воевать сохраняется. Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание,

– сказал глава Украины.

Он также добавил, что такое решение российской власти показательно.

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