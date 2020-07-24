Рассмотрение апелляции по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива назначили на 29 сентября. Процесс должен был начаться еще весной, однако пандемия коронавируса заморозила его начало.

Об этом сообщает журналистка Ольга Токарюк, которая является автором документального фильма о Виталии Маркиве, на своей фейсбук-странице.

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Рассмотрение апелляции должны были начать еще весной, но из-за эпидемии коронавируса суд отложили. Заседание должно состояться в апелляционном суде присяжных Милана.

По данным Радио Свобода, защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если другие стороны процесса выразят желание о дистанционном участии в заседаниях, суд может удовлетворить их просьбу.

В ходатайстве защита просит окончательно оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. В тексте апелляции адвокаты обжалуют все выводы присяжных Павии.

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