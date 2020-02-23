Дело нацгвардийца Маркива: помогите установить правду

Очень важно установить, что произошло тогда на Донбассе в 2014 году. И сильно рассказать об этом. Правда является ключевым элементом в нашей борьбе #FreeVitaliyMarkiv.

Є такі історії, які необхідно правильно розповідати. Історії, які насправді стосуються кожного, в яких не можна залишатися осторонь.

Зверніть увагу: Справа нацгвардійця Марківа: італійський суд використовував фейкові сюжети російської пропаганди

Такою історією є доля українця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років ув'язнення в Італії. Його вирок шокував кожного, хто знайомий з обставинами справи. Забагато у ній сумнівів та відкритих питань.

Дуже важливо встановити, що насправді відбулося тоді на Донбасі у 2014 році. І сильно розповісти про це. Правда є ключовим елементом у нашій боротьбі #FreeVitaliyMarkiv