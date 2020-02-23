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      Дело нацгвардийца Маркива: помогите установить правду

      -
      Свободу Виталию Маркиву / AP

      Очень важно установить, что произошло тогда на Донбассе в 2014 году. И сильно рассказать об этом. Правда является ключевым элементом в нашей борьбе #FreeVitaliyMarkiv.

      Є такі історії, які необхідно правильно розповідати. Історії, які насправді стосуються кожного, в яких не можна залишатися осторонь.

      Зверніть увагу: Справа нацгвардійця Марківа: італійський суд використовував фейкові сюжети російської пропаганди

      Такою історією є доля українця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років ув'язнення в Італії. Його вирок шокував кожного, хто знайомий з обставинами справи. Забагато у ній сумнівів та відкритих питань.

      Дуже важливо встановити, що насправді відбулося тоді на Донбасі у 2014 році. І сильно розповісти про це. Правда є ключовим елементом у нашій боротьбі #FreeVitaliyMarkiv

      Держава і суспільство докладають зусиль для захисту прав і свободи Віталія. Вдячний команді українських та італійських журналістів, які взялися з'ясувати обставини подій, які привели Віталія Марківа на лаву підсудних.

      Як член уряду, буду і далі говорити про долю Віталія з італійськими партнерами, а як громадянин – сьогодні зробив свій скромний грошовий внесок на зйомки документального фільму-розслідування про нього.

      Хто має можливість, зробіть теж саме. Дайте можливість журналістам закінчити фільм. #СпільнаСправа

      Зробити пожертву можна тут.

      До слова: Верховна Рада звернулася до президента і парламенту Італії через справу Марківа: заява

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      Автор: Дмитрий Кулеба
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Кино Виталий Маркий Расследования Журналисты
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