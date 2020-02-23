Справа нацгвардійця Марківа: допоможіть встановити правду
Дуже важливо встановити, що насправді відбулося тоді на Донбасі у 2014 році. І сильно розповісти про це. Правда є ключовим елементом у нашій боротьбі #FreeVitaliyMarkiv.
Є такі історії, які необхідно правильно розповідати. Історії, які насправді стосуються кожного, в яких не можна залишатися осторонь.
Зверніть увагу: Справа нацгвардійця Марківа: італійський суд використовував фейкові сюжети російської пропаганди
Такою історією є доля українця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років ув'язнення в Італії. Його вирок шокував кожного, хто знайомий з обставинами справи. Забагато у ній сумнівів та відкритих питань.
Дуже важливо встановити, що насправді відбулося тоді на Донбасі у 2014 році. І сильно розповісти про це. Правда є ключовим елементом у нашій боротьбі #FreeVitaliyMarkiv
Держава і суспільство докладають зусиль для захисту прав і свободи Віталія. Вдячний команді українських та італійських журналістів, які взялися з'ясувати обставини подій, які привели Віталія Марківа на лаву підсудних.
Як член уряду, буду і далі говорити про долю Віталія з італійськими партнерами, а як громадянин – сьогодні зробив свій скромний грошовий внесок на зйомки документального фільму-розслідування про нього.
Хто має можливість, зробіть теж саме. Дайте можливість журналістам закінчити фільм. #СпільнаСправа
Зробити пожертву можна тут.
До слова: Верховна Рада звернулася до президента і парламенту Італії через справу Марківа: заява