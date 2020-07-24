Вирок для нацгвардійця Марківа: наприкінці вересня почнуть розглядати апеляцію
Розгляд апеляції у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа призначили на 29 вересня. Процес мав початися ще навесні, однак пандемія коронавірусу заморозила його початок.
Про це повідомляє журналістка Ольга Токарюк, яка є авторкою документального фільму про Віталія Марківа, на своїй фейсбук-сторінці.
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Розгляд апеляції мали розпочати ще весною, але через епідемію коронавірусу суд відклали. Засідання має відбутися в апеляційному суді присяжних Мілана.
За даними Радіо Свобода, захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного в залі. Якщо інші сторони процесу висловлять бажання про дистанційну участь у засіданнях, суд може задовольнити їхнє прохання.
У клопотанні захист просить остаточно виправдати Віталія Марківа через відсутність доказів його причетності до загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. У тексті апеляції адвокати оскаржують усі висновки присяжних Павії.
Що відомо про справу нацгвардійця Марківа
- 30 червня 2017 року в Італії Віталія Марківа затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.
- Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента на Донбасі.
- 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.
- Адвокати Марківа подали на таке рішення апеляцію, її мали почати розглядати навесні 2020-го, однак через пандемію коронавірусу перенесли.