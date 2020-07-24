Розгляд апеляції у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа призначили на 29 вересня. Процес мав початися ще навесні, однак пандемія коронавірусу заморозила його початок.

Про це повідомляє журналістка Ольга Токарюк, яка є авторкою документального фільму про Віталія Марківа, на своїй фейсбук-сторінці.

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Розгляд апеляції мали розпочати ще весною, але через епідемію коронавірусу суд відклали. Засідання має відбутися в апеляційному суді присяжних Мілана.

За даними Радіо Свобода, захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного в залі. Якщо інші сторони процесу висловлять бажання про дистанційну участь у засіданнях, суд може задовольнити їхнє прохання.

У клопотанні захист просить остаточно виправдати Віталія Марківа через відсутність доказів його причетності до загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. У тексті апеляції адвокати оскаржують усі висновки присяжних Павії.

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