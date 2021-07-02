Об этом рассказала адвокат семьи Гонгадзе Валентина Теличенко. Она добавила, что теоретически следствие продолжается, и правоохранительные органы разыскивают заказчиков.

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"Решение (о приговоре Пукачу – 24 канал) означает о точке по делу Пукача. В Украине он уже не будет обжаловать приговор, а будет отбывать наказание пожизненно", – пояснила адвокат.

Что касается всего дела Гонгадзе – далее открыт вопрос относительно заказчиков,
 –  подчеркнула Теличенко.

Теличенко: Важно обнародовать материалы дела

Адвокат сказала, что последние 2 года по определенным причинам следствие не вели. Однако чрезвычайно важно обнародовать материалы, которые собрали за все время.

И для украинского общества, и для международного сообщества важно понимать, это украинский президент заказывал убийство журналиста, или кто-то другой,
– отметила Теличенко.

Это вопрос, на который они ищут ответ уже 21 год. Очень важно этот ответ сформулировать даже в случае, если заказчиков не привлекут к ответственности.

Теличенко предположила, что собранные материалы могут обнародовать после того, как досудебное производство закроют.

Адвокат семьи Гонгадзе сказала, как будет двигаться дело дальше: смотрите видео

Приговор Пукачу: главное

  • Алексея Пукача признали виновным в убийстве журналиста еще 29 января 2013 года – тогда его приговорили к пожизненному заключению.
  • Адвокаты подавали апелляционные жалобы. Первую рассмотрели еще в 2016 году и решили не отменять приговор.
  • Уже 2 июля Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Пукача, которую рассматривали еще с 2019 года. Приговор не изменили – Пукач будет отбывать наказание пожизненно.
  • Стоит напомнить, что за убийство Гонгадзе осудили также Николая Протасова, Валерия Костенко и Александра Поповича.