Об этом рассказала адвокат семьи Гонгадзе Валентина Теличенко. Она добавила, что теоретически следствие продолжается, и правоохранительные органы разыскивают заказчиков.

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"Решение (о приговоре Пукачу – 24 канал) означает о точке по делу Пукача. В Украине он уже не будет обжаловать приговор, а будет отбывать наказание пожизненно", – пояснила адвокат.

Что касается всего дела Гонгадзе – далее открыт вопрос относительно заказчиков,

– подчеркнула Теличенко.

Справка. Алексей Пукач – бывший высокопоставленный работник Министерства внутренних дел Украины. Также он в 2000 – 2003 годах возглавлял подразделения наружного наблюдения МВД.

Теличенко: Важно обнародовать материалы дела

Адвокат сказала, что последние 2 года по определенным причинам следствие не вели. Однако чрезвычайно важно обнародовать материалы, которые собрали за все время.

И для украинского общества, и для международного сообщества важно понимать, это украинский президент заказывал убийство журналиста, или кто-то другой,

– отметила Теличенко.

Это вопрос, на который они ищут ответ уже 21 год. Очень важно этот ответ сформулировать даже в случае, если заказчиков не привлекут к ответственности.

Теличенко предположила, что собранные материалы могут обнародовать после того, как досудебное производство закроют.

Важно! Журналиста и основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе убили в сентябре 2000 года. Он исчез 16 сентября, а только в ноябре нашли его обезглавленное тело в лесу на Киевщине. Останки журналиста удалось обнаружить лишь в 2009 году.

Адвокат семьи Гонгадзе сказала, как будет двигаться дело дальше: смотрите видео

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