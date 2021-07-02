Про це розповіла адвокатка родини Гонгадзе Валентина Теличенко. Вона додала, що теоретично слідство триває і правоохоронні органи розшукують замовників.

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"Рішення (про вирок Пукачу – 24 канал) означає про крапку у справі Пукача. В Україні він вже не оскаржуватиме вирок, а відбуватиме покарання довічно", – пояснила адвокатка.

Щодо всієї справи Гонгадзе – далі відкрите запитання щодо замовників,
– наголосила Теличенко.

Теличенко: Важливо оприлюднити матеріали справи

Адвокатка сказала, що останні 2 роки з певних причин слідство не вели. Однак надзвичайно важливо оприлюднити матеріали, які зібрали за весь час.

І для українського суспільства, і для міжнародної спільноти важливо розуміти, чи це український президент замовляв вбивство журналіста, чи хтось інший,
– зауважила Теличенко.

Це запитання, на яке вони шукають відповідь вже 21 рік. Дуже важливо, щоб цю відповідь сформулювати навіть у разі, якщо замовників не притягнуть до відповідальності.

Теличенко припустила, що зібрані матеріали можуть оприлюднити після того, як досудове провадження закриють.

Адвокатка родини Гонгадзе сказала, як рухатиметься справа далі: дивіться відео

Вирок Пукачу: головне

  • Олексія Пукача визнали винним у вбивстві журналіста ще 29 січня 2013 року – тоді його засудили до довічного ув'язнення.
  • Адвокати подавали апеляційні скарги. Першу розглянули ще у 2016 році і вирішили не скасовувати вирок.
  • Вже 2 липня Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Пукача, яку розглядали ще з 2019 року. Вирок не змінили – Пукач відбуватиме покарання довічно.
  • Варто нагадати, що за вбивство Гонгадзе засудили також Миколу Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича.