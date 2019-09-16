Приговоренный на пожизненное за убийство Гонгадзе может выйти на свободу, – СМИ

Бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, может выйти на свободу. Следующее судебное заседание по его апелляции состоится уже 9 октября.

Алексей Пукач, который провел 6 лет в тюрьме, а перед этим еще 4 в СИЗО, изменил свои показания и продолжает подавать апелляции в суд, сообщает Kyiv Post.

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Ранее осужденный заявлял, что вместе с ним должны сидеть второй президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин. Теперь Пукач уверяет, что превысил собственные полномочия.

Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное,

– убежден Алексей Пукач.

Он также подал кассацию, чтобы ему изменили приговор с пожизненного заключения на 15 лет. Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов перечислили срок по "закону Савченко". Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Что известно о деле об убийстве Гонгадзе?

Журналист, основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, принадлежало журналисту.



В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые принадлежат журналисту. Убийство Гонгадзе вызвало широкий резонанс, особенно после "кассетного скандала", и считается одним из самых громких уголовных дел современной Украины. К захвату и убийству журналиста причастны сотрудники МВД, приближенные непосредственно к Леониду Кучме, который лично отдавал приказ о похищении Гонгадзе.



За убийство Георгия Гонгадзе приговорили к пожизненному заключению бывшего руководителя департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача и приговорены к различным срокам лишения свободы бывшие сотрудники милиции Николай Протасов (13 лет лишения свободы, умер в тюрьме), Валерий Костенко и Александр Поповича (по 12 лет лишения свободы).