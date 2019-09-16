Засуджений до довічного за вбивство Гонгадзе може вийти на волю, – ЗМІ

Колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може вийти на свободу. Наступне судове засідання по його апеляції відбудеться вже 9 жовтня.

Олексій Пукач, який провів 6 років у в'язниці, а перед цим ще 4 у СІЗО, змінив свої свідчення та продовжує подавати апеляції до суду, повідомляє Kyiv Post.

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Раніше засуджений заявляв, що разом з ним мають сидіти другий президент Леонід Кучма та його помічник Володимир Литвин. Тепер Пукач запевняє, що перевищив власні повноваження.

Я можу визнати, що перевищив свої повноваження, і це призвело до смерті Гонгадзе. Я вже відбув повний термін за цей злочин. Вони не мали права дати мені довічне,

– переконаний Олексій Пукач.

Він також подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув'язнення на 15 років. Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували строк за "законом Савченко". Якщо суд задовольнить касацію, Пукач може вийти на свободу.

Що відомо про справу про вбивство Гонгадзе?Журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, належало журналістові.



У 2009 році в Київській області було знайдено рештки черепа, які, належать журналістові. Вбивство Гонгадзе викликало широкий резонанс, особливо після "касетного скандалу", та вважається однією з найгучніших кримінальних справ сучасної України. До захоплення та вбивства журналіста причетні співробітники МВС, наближені безпосередньо до Леоніда Кучми, який особисто віддавав наказ щодо викрадення Гонгадзе.



За вбивство Георгія Гонгадзе засуджено до довічного ув'язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (по 12 років позбавлення волі).