Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он отметил, что Пригожин – абсолютно циничный человек, которого интересует власть.
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Почему Пригожин заговорил о поражении под Бахмутом
Пионтковский отметил, что каждый день Пригожин заявляет о том, что дела обстоят очень плохо, возможно поражение и вывод вагнеровцев из Бахмута. Это, в свою очередь, обрушит весь фронт, а виновниками будут люди из генштаба России.
По его словам, так главарь ЧВК "Вагнера" апеллирует к патриотическим массам в России. Тезисы Пригожина поддерживают все военкоры и ряд политических фигур.
У публициста создается впечатление, что никто в российской военно-политической верхушке не заинтересован в победе под Бахмутом. Ведь это только усилит позиции Пригожина.
А Пригожин, по-моему, стал играть на опережение. Он начал играть на поражение в Бахмуте,
– сказал Пионтковский.
Он добавил, что единственный способ для Пригожина политически уцелеть и даже сохранить свою жизнь – зачистить генералов. Для этого ему нужно поражение под Бахмутом, в котором он уже обвинил генштаб.
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В чем замысел Пригожина
Он считает, что в такой ситуации становится более вероятным успех Вооруженных Сил Украины у Бахмута, который будет иметь чрезвычайный резонанс, просто разрушив российскую политическую систему.
Ведь, по словам оппозиционного политика, вся российская военная пресса закричит о генералах, все продавших. А Путину придется от них избавиться, чтобы объяснить, что виноват не он.
На этом звезда Пригожина вознесется к небесам,
– заявил Пионтковский.
Пригожин же, добавил публицист, абсолютно циничный человек, которого интересует власть. А в проигравшей России у главаря ЧВК "Вагнера" будут отличные позиции. Мол, он герой, сражавшийся за страну, но его предали генералы.
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- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сравнил Бахмут с Санкт-Петербургом. Сравнение довольно странное, ведь непонятно, чем эти города могут быть похожи между собой. Однако у Пригожина своя извращенная логика.
- В России опасаются, что "президентские амбиции" Евгения Пригожина могут угрожать режиму диктатора Владимира Путина. Сам же главарь вагнеровцев утверждает, что российские солдаты привозят ему боеприпасы в Бахмут несмотря на волю Кремля.
- Наемники "повара Путина" Евгения Пригожина в большинстве своем прошли успешную ликвидацию на Донетчине. Поскольку он уже не может вербовать заключенных в российских тюрьмах, приходится искать другие пути. Потому Пригожин запустил активную рекламу среди жителей временно оккупированного Мелитополя.