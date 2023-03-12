Сравнение довольно странное, ведь непонятно, чем эти города могут быть похожи между собой. Однако у Пригожина своя извращенная логика.

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Почему Пригожин сравнил Бахмут с Питером

Так на своем телеграмм-канале Пригожин ответил подписчикам. Местные почему-то жалуются ему, что губернатор Питера Беглов не может никак убрать снежные заносы на улицах. Поэтому в "культурной столице" России грязь и болото, а глава города ради пиара проводит время в оккупированном Мариуполе.

Мариуполь Мариуполь, но в Мариуполе его никто не видел. Дело не в сугробах, а в "бегловщине". "Бегловщина" – это новое явление нашей жизни. Беглову нравится угнетать город, ему нравится, что он разрушается, нравится, когда он все зас*ано от начала до конца, что его не убирают, не чистят, не ремонтируют. Ему нравится, что везде рвется пар и льется г*вно,

– сказал он.

Поэтому, по его словам, прибывшие под Бахмут оккупанты чувствуют себя как дома. Потому что там все заминировано. И если в Бахмуте настоящие мины, то в Питере – мины из собачьих экскрементов.

Реально город Санкт-Петербург похож на тот же Бахмут. И шагу ступить невозможно, без того, чтобы не напрячься и думать о том, как бы ни впасть в эту жижу. Вокруг так же заминирован. Только заминировано собачьим г**ном. В Бахмуте – армагеддон, а в Питере – "Беглогендон" или, как я уже сказал, "бегловщина",

– подытожил свои размышления Пригожин.

Заметим, что до прихода русских захватчиков Бахмут был чудесным, уютным и цветущим городом. И никак не похож на Питер с собачьим г**ном.