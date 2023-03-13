Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, с заменой Сергея Суровикина на Валерия Герасимова ЧВК "Вагнера" оказалась не в самом лучшем положении.
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Выдумки Пригожина
Сергей Кузан объяснил, что информация о том, что украинские военные наносят контрудар по Бахмуту – это версия самого руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
"Он видит, что ситуация с его растянутым фронтом не улучшается", – добавил он.
По его мнению, Пригожин нуждается для своей армии в топливе, боеприпасах. Это все он имел в достаточном количестве во времена Суровикина. Сейчас же наблюдается нехватка абсолютно всего.
"Поэтому он, собственно говоря, привлекает внимание и анонсирует, что якобы есть там какой-то кулак, что это дополнительные резервы", – подчеркнул военный эксперт.
По его словам, таким образом Пригожин намекает на российское командование, что пополнять личный и технический состав все же стоит.
Он фактически готовит российское командование к тому, что нельзя будет выполнить поставленные задачи имеющимися силами группы "Вагнера". Это он фактически дает такой сигнал своему кремлевскому руководству,
– убежден Кузан.
Военный эксперт добавил, что Пригожин просто теряет свою частную армию "Вагнера", а это свидетельствует и об уменьшении его политического влияния в России и этой войне.
Сергей Кузан рассказал, что на самом деле стоит за выдумками Пригожина: смотрите видео
Россия подтягивает войска к Угледару
Сергей Кузан рассказал, что при Суровикине была концентрация лучшей российской артиллерии и наибольшего количества боеприпасов именно на Бахмутском направлении.
"И благодаря этому и произошло продвижение, занятие лучших позиций группой "Вагнера". Благодаря этому, кстати, произошел захват Соледара", – объяснил он.
По его мнению, кратковременные успехи оккупантов именно на этом направлении – это отнюдь не демонстрация военного мастерства россиян.
Я напомню, что в количестве артиллерийских стволов, и в количестве использованных боеприпасов в сутки у россиян продолжает сохраняться преимущество,
– объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что враг несколько месяцев назад имел именно огневое преимущество. Теперь же при руководстве Герасимова у россиян новая стратегия.
"Внимание смещено на Юг, на Угледар. Туда перебрасывается вся качественная военная техника и элитные подразделения", – подчеркнул он.
Кузан сообщил, что поэтому ЧВК "Вагнера" теряет свою эксклюзивность, а начинает быть только мясом, которое не жалко отправлять на самые опасные участки фронта. В свою очередь это видит и сам Пригожин, понимая, что глава Генштаба России просто уничтожает "вагнеровцев".
ЧВК "Вагнера": последние новости
- Евгений Пригожин убеждает, что после боев за Бахмут ЧВК "Вагнера" он превратит в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию. Что бы он ни говорил, а свои планы уже частично начинает воплощать в жизнь, промывая мозги молодежи.
- Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что российский диктатор может принять решение о выходе российской армии с территории Украины. ЧВК "Вагнера" останется на оккупированных территориях как частная военная компания.
- Раскол в российских элитах, начавшийся из-за битвы за Бахмут, достиг своего апогея. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов пытаются ослабить влияние Евгения Пригожина, ограничивая поставки боеприпасов для ЧВК "Вагнера" и возможность вербовать зэков.