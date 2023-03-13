Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, с заменой Сергея Суровикина на Валерия Герасимова ЧВК "Вагнера" оказалась не в самом лучшем положении.

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Выдумки Пригожина

Сергей Кузан объяснил, что информация о том, что украинские военные наносят контрудар по Бахмуту – это версия самого руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

"Он видит, что ситуация с его растянутым фронтом не улучшается", – добавил он.

По его мнению, Пригожин нуждается для своей армии в топливе, боеприпасах. Это все он имел в достаточном количестве во времена Суровикина. Сейчас же наблюдается нехватка абсолютно всего.

"Поэтому он, собственно говоря, привлекает внимание и анонсирует, что якобы есть там какой-то кулак, что это дополнительные резервы", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, таким образом Пригожин намекает на российское командование, что пополнять личный и технический состав все же стоит.

Он фактически готовит российское командование к тому, что нельзя будет выполнить поставленные задачи имеющимися силами группы "Вагнера". Это он фактически дает такой сигнал своему кремлевскому руководству,

– убежден Кузан.

Военный эксперт добавил, что Пригожин просто теряет свою частную армию "Вагнера", а это свидетельствует и об уменьшении его политического влияния в России и этой войне.

Сергей Кузан рассказал, что на самом деле стоит за выдумками Пригожина: смотрите видео

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Сергей Кузан рассказал, что при Суровикине была концентрация лучшей российской артиллерии и наибольшего количества боеприпасов именно на Бахмутском направлении.

"И благодаря этому и произошло продвижение, занятие лучших позиций группой "Вагнера". Благодаря этому, кстати, произошел захват Соледара", – объяснил он.

По его мнению, кратковременные успехи оккупантов именно на этом направлении – это отнюдь не демонстрация военного мастерства россиян.

Я напомню, что в количестве артиллерийских стволов, и в количестве использованных боеприпасов в сутки у россиян продолжает сохраняться преимущество,

– объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что враг несколько месяцев назад имел именно огневое преимущество. Теперь же при руководстве Герасимова у россиян новая стратегия.

"Внимание смещено на Юг, на Угледар. Туда перебрасывается вся качественная военная техника и элитные подразделения", – подчеркнул он.

Кузан сообщил, что поэтому ЧВК "Вагнера" теряет свою эксклюзивность, а начинает быть только мясом, которое не жалко отправлять на самые опасные участки фронта. В свою очередь это видит и сам Пригожин, понимая, что глава Генштаба России просто уничтожает "вагнеровцев".

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