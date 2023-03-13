Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, зі заміною Сергєя Суровікіна на Валєрія Герасимова ПВК "Вагнера" опинилася не в найкращому становищі.

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Вигадки Пригожина

Сергій Кузан пояснив, що інформація про те, що українські військові завдають контрудару по Бахмуту – це версія самого керівника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина.

"Він бачить, що ситуація з його розтягнутим фронтом не покращується", – додав він.

На його думку, Пригожин потребує для своєї армії палива, боєприпасів. Це все він мав у достатній кількості за часів Суровікіна. Наразі ж спостерігається нестача абсолютно всього.

"Тому він, власне кажучи, привертає увагу та анонсує, що, мовляв, є там якийсь кулак, що це додаткові резерви", – наголосив військовий експерт.

За його словами, у такий спосіб Пригожин натякає російському командуванню, що поповнювати особовий і технічний склад все ж варто.

Він фактично готує російське командування до того, що не можна буде виконати ті поставлені завдання наявними силами групи "Вагнера". Це він фактично дає такий сигнал до свого кремлівського керівництва,

– переконаний Кузан.

Військовий експерт додав, що Пригожин просто втрачає свою приватну армію "Вагнера", а це свідчить і про зменшення його політичного впливу в Росії та цій війні.

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Росія підтягує війська до Вугледару

Сергій Кузан розказав, що за Суровікіна була концентрація найкращої російської артилерії та найбільшої кількості боєприпасів саме на Бахмутському напрямку.

"І завдяки цьому і відбулося просування, зайняття кращих позицій групою "Вагнера". Завдяки цьому, до речі, відбулося захоплення Соледару", – пояснив він.

На його думку, короткочасні успіхи окупантів саме на цьому напрямку – це аж ніяк не демонстрація військової майстерності росіян.

Я нагадаю, що в кількості артилерійських стволів, і в кількості використаних боєприпасів на добу у росіян і далі зберігається перевага,

– пояснив він.

Військовий експерт наголосив, що ворог кілька місяців тому мав саме вогневу перевагу. Тепер же за керівництва Герасимова у росіян нова стратегія.

"Увага зміщена на Південь, на Вугледар. Туди перекидається вся якісна військова техніка і елітні підрозділи", – наголосив він.

Кузан повідомив, що тому ПВК "Вагнера" втрачає свою ексклюзивність, а починає бути лише м’ясом, яке не шкода відправляти на найнебезпечніші ділянки фронту. Своєю чергою це бачить і сам Пригожин, розуміючи, що очільник Генштабу Росії просто знищує "вагнерівців".

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