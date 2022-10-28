Пригожин хочет славы, – Мусиенко об амбициях "повара Путина" и "линии Вагнера"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин долгое время находился в тени. Очевидно, что ему это не нравится – он хочет славы и власти.

Поэтому он отчаянно пытается продемонстрировать, что добился побед на украинских фронтах. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Пригожин хочет возглавить вооруженные формирования

По словам военного эксперта, Пригожин хочет продемонстрировать, что достиг каких-то успехов под Северодонецком или Лисичанском. По этой же причине россияне пытаются во что бы то ни стало взять Бахмут.

"Почему они несколько месяцев бьются лбом о стену вокруг Бахмута? Мне кажется, это уже какая-то личная амбиция Пригожина. Посмотрите, как они тиражируют "линию Вагнера" по Сватову и Кременной", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Следует упомянуть, что в конце сентября Пригожин официально признал, что он причастен к ЧВК "Вагнер", хотя раньше это скрывал. Да, путинский приспешник выходит из тени и чувствует, что наступило его звездное время. Очевидно, добавляет Мусиенко, он и другие полевые командиры типа Гиркина стремятся наращивать свой авторитет. У них всех есть оружие, потому что Путин раздал максимум на мобилизацию.

Сейчас эти полевые командиры начинают выходить на арену. А Пригожин хочет эту атаманщину каким-то образом возглавить, бросить вызов Шойгу и другим, получить большее финансирование, а в перспективе – больше полномочий, куда придут его амбиции,

– отметил Мусиенко.

Он акцентировал, что это породил сам Путин, когда начал поощрять отряды и формирование. Кремлевский диктатор награждает отличиями "Гиву", "Моторолу", Захарченко – бандитов и террористов. Он начал их превозносить.

"На фоне этого формируются такие отряды, а Пригожин хочет взять их под свое крыло эти отряды, заручиться поддержкой вооруженных людей и диктовать свои условия. Такие люди будут появляться все больше. Соответственно, конкур и грызня в кремлевской среде тоже будет нарастать", – убежден. Александр Мусиенко.

Какая функция "линии Вагнера"

Россияне отчаянно пытаются сдержать контрнаступательные действия ВСУ. Так, в оккупированной Луганской области они начали строить оборонительные противотанковые сооружения, которые получили название "линия Вагнера". "Но она только на картинке выглядит красиво – это исключительно пропагандистский эффект, этакая пиар-акция", – подчеркнул Мусиенко. С военной точки зрения эта линия не имеет ничего.

Единственное рациональное зерно, которое можно найти, это то, что строили на левом берегу Северского Донца, чтобы создать потенциальные препятствия для украинских войск при форсировании реки.

– объяснил Мусиенко.

Россияне рассчитывают на то, что наших бойцов будут останавливать бетонные сооружения. Кроме того, оккупанты попытаются там пристреляться артиллерией. Правда, русская армия традиционно все сделала на скорую руку.

"Если посмотреть на немецкую линию Зигфрида, можно найти много похожего в построении конусов. Но нацисты заливали под землю бетон, их невозможно было сдвинуть с места даже бульдозером. Зато россияне устанавливают их на землю, а значит любой бульдозер может их подвинуть", – говорит военный эксперт Александр Мусиенко.

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В Кремле начинается раскол

В последнее время внутри Кремля наблюдается раскол, который можно проследить и в действиях "повара Путина". Аналитики Института изучения войны отмечают, что Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в правительстве России. Демонстрацией этого является так называемая "линия Вагнера". Дело в том, что она совсем не отвечает нарративам о ходе войны, поступающих из Кремля.

Российские телеграм-каналы, связанные с самим Пригожиным и ЧВК "Вагнер" уже начали жаловаться. Мол, региональные чиновники приостановили расширение укреплений "линии Вагнера". По словам Пригожина, тормозят процесс чиновники-бюрократы. Мол, такое поведение "прямо выступает против интересов населения". Более того, не защищает его от возможной угрозы.