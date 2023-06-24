Об этом 24 Каналу отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он объяснил может ли российская армия остановить Пригожина по приказу Путина.
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"Процитирую Стрелкова, который пишет, что российское руководство находится на планете розовых пони. Живут в реальности, которую сами себе создали. Поэтому думаю то, что сейчас происходит, они понимают, как и большинство населения – для них это шок", – сказал он.
Мотивация для Пригожина
В России вагнеровцев – бывших заключенных и насильников – постоянно героизировали, отметил Иван Ус. И сейчас в тамошнем обществе дилемма: как относиться к ним и всем происходящим событиям.
А вот среди российских военных Евгений Пригожин за последние месяцы получил неплохой "имидж". Может, идея подарить Россию без олигархов и богачей стала для него своеобразной мотивацией.
"Поэтому, когда сейчас российская армия получает приказ остановить Пригожина, не думаю, что она будет это делать. Риторика Пригожина была популярна среди Z-публики, которая с одной стороны поддерживает войну, а с другой недовольна тем, как все происходит. Пригожин для них тот, кто может что-то сделать", – сказал он.
Иван Ус о событиях в России и действиях Пригожина: смотреть видео
"Элиты" поддерживают вагнеровца
Война, то есть проигрыш в ней, уничтожает не только Россию, но и убивает состояние тамошних олигархов. Они понимают куда все скатывается и стремятся к окончанию. Но при этом четко осознают – пока у власти Путин, этого не произойдет.
Они боятся открыто выступить против него и ищут человека, который мог бы это сделать. Не исключаю, что шли переговоры как раз между многими российскими бизнесменами и окружением Пригожина, что "мы готовы сотрудничать",
– добавил Иван Ус.
Переворот в России: основные новости
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" заявил о ракетном ударе российской армии по тыловым позициям его наемников. Мол, им руководил непосредственно Шойгу, специально прибывший в Ростов-на-Дону. Пригожин объявил борьбу с российским военным руководством и отправился с 25 тысячами личного состава в Москву.
- Утром 24 июня стало известно о захвате наемниками военных объектов и аэродрома в Ростове-на-Дону. Пригожин якобы пообщался с местным военным руководством о текущей ситуации. Также СМИ сообщали о захвате военных объектов и в Воронежской области. Там ввели режим контртеррористической операции. Российские силовики блокируют дороги, ведущие в российскую столицу.
- Из-за мятежа Пригожина Путин решил обратиться к россиянам. Он заявил, что такие действия квалифицируют как "предательство". Также он подчеркнул, что все наемники будут наказаны. В свою очередь российское Минобороны обратилось к вагнеровцам, мол их "обманом втянули в преступную авантюру" и предложили остановить Пригожина.
- В Москве с ночи в усиленном режиме работает Росгвардия возле "важных объектов". В окрестностях столицы начали рыть окопы и поставили БТРы. В Серпухове Московской области высадились десятки военных вроде бы для встречи с вагнеровцами.