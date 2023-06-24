Об этом 24 Каналу отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он объяснил может ли российская армия остановить Пригожина по приказу Путина.

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"Процитирую Стрелкова, который пишет, что российское руководство находится на планете розовых пони. Живут в реальности, которую сами себе создали. Поэтому думаю то, что сейчас происходит, они понимают, как и большинство населения – для них это шок", – сказал он.

Мотивация для Пригожина

В России вагнеровцев – бывших заключенных и насильников – постоянно героизировали, отметил Иван Ус. И сейчас в тамошнем обществе дилемма: как относиться к ним и всем происходящим событиям.

А вот среди российских военных Евгений Пригожин за последние месяцы получил неплохой "имидж". Может, идея подарить Россию без олигархов и богачей стала для него своеобразной мотивацией.

"Поэтому, когда сейчас российская армия получает приказ остановить Пригожина, не думаю, что она будет это делать. Риторика Пригожина была популярна среди Z-публики, которая с одной стороны поддерживает войну, а с другой недовольна тем, как все происходит. Пригожин для них тот, кто может что-то сделать", – сказал он.

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Война, то есть проигрыш в ней, уничтожает не только Россию, но и убивает состояние тамошних олигархов. Они понимают куда все скатывается и стремятся к окончанию. Но при этом четко осознают – пока у власти Путин, этого не произойдет.

Они боятся открыто выступить против него и ищут человека, который мог бы это сделать. Не исключаю, что шли переговоры как раз между многими российскими бизнесменами и окружением Пригожина, что "мы готовы сотрудничать",

– добавил Иван Ус.

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