Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США. По его словам, Пригожин уже давно стал политической единицей, независимой от Владимира Путина.

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"Новый Жириновский"

Евгений Пригожин постепенно меняет свои нарративы. Сначала он критиковал только военное руководство России, в основном минобороны. Однако его высказывания изменяют тон.

Он же теперь критикует не только плохое ведение войны, но и саму идею войны. У него было два классических памфлета, где он говорил, что не мы развязали эту "безмозглую войну", а когда солдаты поймут, кто их в это втянул, "разорвут им ж**и",

– отметил Андрей Пионтковский.

Очевидно, что руководитель ПИК "Вагнера" уже давно вышел за рамки "заказов" Владимира Путина. Деятельность Пригожина сейчас очень симпатизирует бывшей аудитории Владимира Жириновского.

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Что предлагает Пригожин россиянам

К слову, Пригожин является поклонником общей мобилизации и переход России на военную экономику. По мнению главаря вагнеровцев, только так Россия сможет "за 2-3 года захватить Киев", мол, во всех остальных случаях Россия обязательно проигрывает войну. Хотя мы немного дополним версии Пригожина, ведь Россия при любых обстоятельствах дойдет только до проигрыша.

Z-патриотам нравится другая часть программы Пригожина – уничтожить предателей. Расправиться на Красной площади с Шойгу и Герасимовым,

– заметил публицист.

То есть Евгений Пригожин предлагает россиянам несколько вариантов развития событий, но ставки ставит на вышеупомянутый. Собственно, его русский народ с большей вероятностью может поддержать.

Это и не удивительно, ведь "великая русская культура" – это и есть об ограблениях, показательных убийствах и т.д. Большой разницы для них нет, если во всех бедах можно обвинить минобороны – и расправляться будут с ними.

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