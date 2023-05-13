Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, среди представителей российских псевдоэлит он единственный, кто способен объединить всех против Путина.

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Пригожин имеет большой опыт в госпереворотах

Пригожин рассматривает возможность государственного переворота на фоне неудач и поражений российской армии в Украине. Шейтельман вспомнил, как в начале войны многие надеялись, что россияне выйдут на митинги и свергнут Путина с престола. Потом люди думали, что Путина убьют олигархи за то, что потерять свое состояние, а еще позже – что его устранит ФСБ как угрозу государственности в России.

"Для того чтобы сделать госпереворот, нужен человек, который уже совершал государственные перевороты. Когда ты уже совершил первый, второй, третий переворот, все последующие будут легче. Кроме этого растут амбиции – сначала переворот в маленькой стране, потом в большей и т.д.", – рассказал политтехнолог.

Михаил Шейтельман об амбициях Пригожина: смотреть видео

Шейтельман считает Пригожина единственным человеком в России, имеющим такой опыт. Это, в частности, государственные перевороты в Африке: Буркина-Фасо, Мали, Судан. У него есть амбиция – совершить государственный переворот в стране с населением более 100 миллионов и этим он, очевидно, занимается.

Нужен удачный лозунг

По словам политтехнолога, важно найти лозунг, объединяющий народ. "Дедушка чудак" – именно так о Путине высказался главарь вагнеровцев и может использовать его для государственного переворота.

"Дедушка чудак" – станет лозунгом, объединяющим русских либералов, олигархов, военных и даже простой народ. Пригожину, чтобы совершить задуманное, нужно только дожить до этого дня. Если он совершит госпереворот, то расстреляет Путина и его свиту", – подчеркнул Шейтельман.

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